Москва
Профиль пользователя melasse_fox

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фото #2 пользователя melasse_fox

О себе

Учу китайский язык, прусь от азиатской культуры, работаю в IT. 🙃

Держу дома хорей. Люблю классные фоточки и путешествия.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

найти увлеченных Азией людей. Поболтать о чае, мифах и всем таком. :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Чаепитие «Лесная чайная»

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.