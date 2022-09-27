Москва
Профиль пользователя megsaf
О себе
«Как все любовники и грустные люди, я поэт».
В идеале ищу друзей для посиделок от просмотра фильмов с вкусняшками до совместных поездок.👾
Буду также рада спутнице на выставки и прочий движ. Филолог, оставлю тебе стихи на салфетке. 🖤
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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