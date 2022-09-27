Москва
Профиль пользователя megsaf

фото пользователя megsaf
фото #2 пользователя megsaf
фото #3 пользователя megsaf
фото #4 пользователя megsaf
фото #5 пользователя megsaf
фото #6 пользователя megsaf

О себе

«Как все любовники и грустные люди, я поэт».

В идеале ищу друзей для посиделок от просмотра фильмов с вкусняшками до совместных поездок.👾

Буду также рада спутнице на выставки и прочий движ. Филолог, оставлю тебе стихи на салфетке. 🖤

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя O_stea
Москва → Другое

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

маленькое фото пользователя Photo_fetishh
Москва → Другое

+ найти новые знакомства и создать прекрасные фотографии 📸🌸

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.