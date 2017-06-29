Занимаюсь воркаутом, катаюсь на роликах, обожаю прогулки. В плане музыкальных предпочтений меломан. Адаптируется в компании чуть дольше обычного, но в дальнейшем не хуже души компании. Всегда открыт к чему то новому и лёгок на подъём. Аватюрист.

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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