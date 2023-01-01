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Москва
Ищу единомышленниц, легких на подъем девчонок для походов на мастер-классы, в кафе на вечеринки и т.д.)
Москва
Профиль пользователя Meet_Alex
О себе
Ищу единомышленниц, легких на подъем девчонок для походов на мастер-классы, в кафе на вечеринки и т.д.)
Буду рада расширить круг обещания и познакомиться с новыми людьми🫶🏼
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍷 Алкоголь
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