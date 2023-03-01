Москва
Профиль пользователя Medvedeg

фото пользователя Medvedeg
фото #2 пользователя Medvedeg

О себе

Мне 30 лет и я интроверт, но при этом неплохо социально мимикрирую. Из за возраста перестал осуждать людей, поэтому если ты не ебешь мозг, то я с удовольствием пообщаюсь с тобой. И слушаю музыку и играю и немного спортом занимаюсь. В общем человек оркестр.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Геленджик → пообщаться

Та прост, хочу поговорить о всяком

Москва → пообщаться

Что общего между бездной и космосом?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Готова подискутировать на любую тему

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Скажите, что все будет хорошо и скоро...

маленькое фото пользователя Menestrel
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу почитателей авторских фентези-стихов

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.