Москва
Профиль пользователя Medvedeg
О себе
Мне 30 лет и я интроверт, но при этом неплохо социально мимикрирую. Из за возраста перестал осуждать людей, поэтому если ты не ебешь мозг, то я с удовольствием пообщаюсь с тобой. И слушаю музыку и играю и немного спортом занимаюсь. В общем человек оркестр.
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
В чем измеряется ваше время?
Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)
Обсудить кризис среднего возраста)
Готова подискутировать на любую тему
Скажите, что все будет хорошо и скоро...
Ищу почитателей авторских фентези-стихов
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