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Москва
Профиль пользователя Medvedb

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О себе

Как и многие, пашу как папа карло 😁
В выходные, медвежья лежка 😁а хочется, чего то интересного, удивительного, увлекательного и весёлого, а не вот это вот все 🤷‍♂️

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Спонтанно куда-то сходить 🤩

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