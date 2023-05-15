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Москва
Как и многие, пашу как папа карло 😁
Москва
Профиль пользователя Medvedb
О себе
Как и многие, пашу как папа карло 😁
В выходные, медвежья лежка 😁а хочется, чего то интересного, удивительного, увлекательного и весёлого, а не вот это вот все 🤷♂️
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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