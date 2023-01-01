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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Medovyha

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О себе

Недавно переехала в СПБ, но друзей тут совсем нет(
Поэтому хотелось бы подружиться с новыми интересными людьми)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу себе подружку 😋

Откликнулось 8 участников

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