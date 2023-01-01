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Санкт-Петербург
Недавно переехала в СПБ, но друзей тут совсем нет(
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Medovyha
О себе
Недавно переехала в СПБ, но друзей тут совсем нет(
Поэтому хотелось бы подружиться с новыми интересными людьми)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр💃 Потанцевать
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