Санкт-Петербург

Профиль пользователя Medovyha

О себе Недавно переехала в СПБ, но друзей тут совсем нет(

Поэтому хотелось бы подружиться с новыми интересными людьми)

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

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