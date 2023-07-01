Москва
Профиль пользователя Medieve

фото пользователя Medieve
фото #2 пользователя Medieve
фото #3 пользователя Medieve
фото #4 пользователя Medieve

О себе

Андрей, 27. Живу музыкой и работаю в IT (кибербезопасность)

Люблю научпоп, вишнёвое пиво, петь песенки под гитару. Когда то был хоккеистом, фотографом и даже успел пожарить картошку в маке)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Обменяться любимыми треками и поделиться насущным)

Москва → пообщаться

Обсудить дела житейские и душевные, поделиться мемами)

Москва → прогуляться, перекусить

Motherland 8.07

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём на свидание?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя dariamaz
Москва → Другое

Пообщалась бы с удовольствием 🙂

маленькое фото пользователя Desperado
Москва → Другое

Ищу хорошего педагога по вокалу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.