Москва
Профиль пользователя Mechta431

фото пользователя Mechta431

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Участие в других событиях

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Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

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Найти подружек

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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Найти красивые места 😇

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Уважаемые господа ))

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Раменское → Другое

😇😇хочу пообщаться 😇

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Санкт-Петербург → Другое

просто хочу с кем то поговорить)

маленькое фото пользователя Liriya
Барнаул → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Погода осенняя , а настроение летнее 😅

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