Москва
Профиль пользователя Mechta431
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
Найти красивые места 😇
Москва → Другое
Уважаемые господа ))
Раменское → Другое
😇😇хочу пообщаться 😇
Санкт-Петербург → Другое
просто хочу с кем то поговорить)
Барнаул → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Погода осенняя , а настроение летнее 😅
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