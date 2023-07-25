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Москва
Профиль пользователя Me_Yana

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О себе

Люблю гулять по интересным местам Москвы, выставки, музеи, кинотеатры, театры, люблю бары, рестораны, диско, любой городской досуг приветствуется)))

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие
В субботу на концерт

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
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Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
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Создание woman community 💛
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Концерты 9-10 сентября)
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