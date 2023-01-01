О себе

Ну что писать Мне 21, студент меда. Мне нравится сидеть дома по большей части, вот решил как раз познакомиться с кем-либо, пообщаться на любые темы.

Из увлечений люблю слушать музыку - пока застопорился здесь, в основном слушаю одно и то же - пост рок какой-нибудь, рэп, симфонический грайм или какую-нибудь рандомную песню.

Также являюсь видеоблоггером, веду канал на ютуб

Увлекаюсь психологией, философией, психиатрией, медициной

Смотрел пару фильмов и аниме конечно же куда же без него