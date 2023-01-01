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Москва
Москва
Профиль пользователя McGregoir
О себе
Любознателен , спортивен , ценю искусство и творчество. Книго- и кинолюб. Велосипед и прогулки по местам силы в Москве, СПБ и других значимых местах Вселенной :) Сторонбсь людей с низким уровнем развития:))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры💃 Потанцевать
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