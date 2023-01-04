Москва
Профиль пользователя Mayya

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О себе

В свободное время люблю прогуляться, пешие походы, пикники, сходить в кино, концерты. По возможности посещаю спортзал, читаю книги, смотрю фильмы, сериалы. Интересна психология, астрология, эзотерика 🧙‍♀️ путешествия, переезды итд) Ищу подруг и друзей)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → путешествия

Найти попутчицу для поездки в Турцию либо в Эмираты вылет 12 августа

Москва → пообщаться

пообщаться👯‍♀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Найти подруг🌹и друзей⭐️

маленькое фото пользователя Daryaoo1
Москва → Другое

Отдохнуть в баре, ресторане

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

маленькое фото пользователя Maryi4ka
Москва → Другое

Поездка на Сахалин в августе

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Попутчицу в Бодрум 🤍

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)

маленькое фото пользователя viktorily
Москва → Другое

Ищу девушек для совместного отдыха в Турцию

Москва → Другое

Встретить друзей,с которыми совместное времяпровождение будет интересн

маленькое фото пользователя Ezhikbezked
Москва → Другое

Иду на концерт Волшебные миры Хаяо Миядзаки. Присоединяйся 😀

маленькое фото пользователя Linali
Москва → Другое

Солнцево парк. Рассказовка. Соседку для общения, прогулок, кафе

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