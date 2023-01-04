В свободное время люблю прогуляться, пешие походы, пикники, сходить в кино, концерты. По возможности посещаю спортзал, читаю книги, смотрю фильмы, сериалы. Интересна психология, астрология, эзотерика 🧙‍♀️ путешествия, переезды итд) Ищу подруг и друзей)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность

Москва → путешествия Найти попутчицу для поездки в Турцию либо в Эмираты вылет 12 августа

Москва → Другое Ищу девушек для совместного отдыха в Турцию

Москва → Другое Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)

Москва → Другое Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга

Москва → Другое Поездка на Сахалин в августе

Москва → Другое Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.