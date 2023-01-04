Москва
Профиль пользователя Mayya
О себе
В свободное время люблю прогуляться, пешие походы, пикники, сходить в кино, концерты. По возможности посещаю спортзал, читаю книги, смотрю фильмы, сериалы. Интересна психология, астрология, эзотерика 🧙♀️ путешествия, переезды итд) Ищу подруг и друзей)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Отдохнуть в баре, ресторане
Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨
Поездка на Сахалин в августе
Найти подруг, или даже собрать компанию девчонок 30-37 лет для досуга
Попутчицу в Бодрум 🤍
Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)
Ищу девушек для совместного отдыха в Турцию
Встретить друзей,с которыми совместное времяпровождение будет интересн
Иду на концерт Волшебные миры Хаяо Миядзаки. Присоединяйся 😀
Солнцево парк. Рассказовка. Соседку для общения, прогулок, кафе
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.