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Москва
Профиль пользователя Mayskaya

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О себе

Ig mayskaya.e
Я очень добрая, заботливая, романтичная натура, хотелось бы увидеть это и в тебе ) мне интересна психология, дизайн, рисование, фильмы, ютуб, новые места) а еще я думаю что нам вместе обязательно должно быть весело !

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

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События пользователя

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