О себе

Ig mayskaya.e

Я очень добрая, заботливая, романтичная натура, хотелось бы увидеть это и в тебе ) мне интересна психология, дизайн, рисование, фильмы, ютуб, новые места) а еще я думаю что нам вместе обязательно должно быть весело !