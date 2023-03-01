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Москва
Ig mayskaya.e
Москва
Профиль пользователя Mayskaya
О себе
Ig mayskaya.e
Я очень добрая, заботливая, романтичная натура, хотелось бы увидеть это и в тебе ) мне интересна психология, дизайн, рисование, фильмы, ютуб, новые места) а еще я думаю что нам вместе обязательно должно быть весело !
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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