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Москва
Профиль пользователя MayrD

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О себе

Всем привет!
Недавно переехал в этот чудный город жить и работать
Очень интересно пообщаться со здешними людьми и узнать много нового как о городе, так и о людях тут)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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