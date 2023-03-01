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Москва
Всем привет!
Москва
Профиль пользователя MayrD
О себе
Всем привет!
Недавно переехал в этот чудный город жить и работать
Очень интересно пообщаться со здешними людьми и узнать много нового как о городе, так и о людях тут)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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