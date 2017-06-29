Москва
Профиль пользователя mayArti
Профиль обновлён 23 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Одинцово → Другое
Живите долго и процветайте 🖖🏻
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы)
Подольск → Другое
поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
Макеевка → Другое
просто поговорить о чем угодно
Брянск → Другое
Хочу найти подругу, друга для общения , прогулок
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.