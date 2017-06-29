Москва
Профиль пользователя mayArti

фото пользователя mayArti

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Брянск → прогуляться, перекусить

Пообщаться на любые темы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

маленькое фото пользователя Darya0406
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы)

маленькое фото пользователя ResQ
Подольск → Другое

поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

маленькое фото пользователя Bur4ik
Санкт-Петербург → Другое

Поболтаем обо всем?)

маленькое фото пользователя Alana
Макеевка → Другое

просто поговорить о чем угодно

маленькое фото пользователя Irishka_knopa
Брянск → Другое

Хочу найти подругу, друга для общения , прогулок

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.