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Москва
Профиль пользователя May_V

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О себе

Очень люблю музыку, хочу выделить поп.
Занимаюсь иллюстрацией.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏢 Работа 🏫 Учеба ✝️ Религия
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