Москва
Профиль пользователя May_day

фото пользователя May_day
фото #2 пользователя May_day

О себе

👩‍❤️‍👨 замужем, но с парнями общаться интересно) если ты за дружбой, то я только рада)
📺 нравится обсуждать кино и актеров
🚴‍♀️ люблю кататься на велосипеде
🛴 на самокате
🏐 играть в волейбол
🏇 заниматься верховой ездой
♟️ играть в шахматы
📸 проводить фотосессии
🇬🇧 разговаривать по-английски
🎧🎶 меломан, но больше всего нравится альтернативный рок, медитативные релаксирующие песни, инди-рок

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.