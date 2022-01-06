👩‍❤️‍👨 замужем, но с парнями общаться интересно) если ты за дружбой, то я только рада) 📺 нравится обсуждать кино и актеров 🚴‍♀️ люблю кататься на велосипеде 🛴 на самокате 🏐 играть в волейбол 🏇 заниматься верховой ездой ♟️ играть в шахматы 📸 проводить фотосессии 🇬🇧 разговаривать по-английски 🎧🎶 меломан, но больше всего нравится альтернативный рок, медитативные релаксирующие песни, инди-рок

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность

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