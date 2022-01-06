Москва
Профиль пользователя May_day
О себе
👩❤️👨 замужем, но с парнями общаться интересно) если ты за дружбой, то я только рада)
📺 нравится обсуждать кино и актеров
🚴♀️ люблю кататься на велосипеде
🛴 на самокате
🏐 играть в волейбол
🏇 заниматься верховой ездой
♟️ играть в шахматы
📸 проводить фотосессии
🇬🇧 разговаривать по-английски
🎧🎶 меломан, но больше всего нравится альтернативный рок, медитативные релаксирующие песни, инди-рок
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
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