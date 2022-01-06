Москва
Профиль пользователя Maximum

фото пользователя Maximum

О себе

Люблю сноуборд и горы!

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aleksandra04
Москва → Другое

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Anastasia23
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Rika
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

маленькое фото пользователя Seva
Москва → Другое

По кататься на велосипеде или на коньках

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.