Москва
Профиль пользователя MaximTambov
О себе
Родом с Тамбова, в Москве 2 года живу.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор 📚 Книги
События пользователя
Москва → пообщаться
Предлагаю выпить пива, поговорить о том-о сём. Можайский р-н.
Москва → прогуляться, перекусить
Выпить по баночке пива, обсудить различные темы.
Москва → прогуляться, перекусить
Предлагаю встретиться, выпить по баночке пива, обсудить разные темы
Москва → прогуляться, перекусить
Предлагаю прогульнуться, выпить пива (Беловежских пруд)
Москва → прогуляться, перекусить
Предлагаю пообщаться, выпить по баночке пива. Можайский р-н
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу предложить попить пива, пообщаться на Беловежским пруду.
Москва → прогуляться, перекусить
Выпить по баночке пива, обсудить разные темы, можно в кальянную.
Москва → прогуляться, перекусить
Выпить по баночке пива, обсудить разные проблемы ситуацию в стране итд
Участие в других событиях
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