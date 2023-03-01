Родом с Тамбова, в Москве 2 года живу.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор 📚 Книги

Москва → прогуляться, перекусить Выпить по баночке пива, обсудить разные темы, можно в кальянную.

Москва → Другое Есть желание погулять, кто составит компанию

Москва → Другое Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.