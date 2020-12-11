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Москва
Профиль пользователя Maxim22

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Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность

Не нравится:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Пройтись по центру, покушать

Участие в других событиях

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