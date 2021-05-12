Москва
Профиль пользователя Maxim

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О себе

безошибочно выявляю направление всякого ветра,
даю начала и прозвища рекам, ручьям.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Собираю party на прогулку в центре

Москва → собрать компанию

Север Москвы, давай знакомиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Alexaandra
Москва → Другое

Прогуляться по Москве, сходить на выставку, найти новые знакомства)

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Север Москвы . Людей в позитивную компанию

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.