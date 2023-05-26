Москва
Профиль пользователя Maxiim

фото пользователя Maxiim

О себе

Люблю synth pop, retro wave.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кальян и прогулка

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

Москва → пообщаться

Пообщаться на различные темы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Ищу развивающихся и создающих

маленькое фото пользователя Timoscherlock
Москва → Другое

Ребята, помогите стартапу, поучаствуйте в тестах☀️

маленькое фото пользователя Liquor_ice
Москва → Другое

Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!

маленькое фото пользователя ValtmanAnya
Братск → Другое

Пообщаться о машинах

маленькое фото пользователя AppleTest
Москва → Другое

Special event for testing

маленькое фото пользователя Oksana23
Москва → Другое

Прогуляться сейчас

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.