Москва
Профиль пользователя Maxiim
О себе
Люблю synth pop, retro wave.
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Ребята, помогите стартапу, поучаствуйте в тестах☀️
Москва → Другое
Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!
Братск → Другое
Пообщаться о машинах
Москва → Другое
Special event for testing
Москва → Другое
Прогуляться сейчас
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