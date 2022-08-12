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Москва
Профиль пользователя Max_S

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О себе

Увлекаюсь автомобилями, баскетболом, путешествиями, видеоиграми, настольными играми, горными лыжами, прогулками по красивым местам, люблю ходить в кино, театр, слушать музыку и общаться на эти темы, люблю поговорить по поводу взаимоотношений, психологии, и многом другом, в последнее время начало нравится ходить на интеллектуальные каесты и квизы. Всегда открыт для любых тем и для изучения нового.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💃 Потанцевать ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Предлагаю погулять, покушать, сходить в кино, в кальянную, покататься)

Участие в других событиях

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найти подруг 💘💘💘
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Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
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