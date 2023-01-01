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Москва
Профиль пользователя Max_Polyakov

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О себе

Максим
24 года
Работаю, занимаюсь спортом, учу английский и гуляю с друзьями

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Общение в интернете или в реальной жизни

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 20 участников

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