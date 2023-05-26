Обожаю компьютерные игры. Красивые законченые истории со смыслом или созидательные, страшные, сложные, и те в которые можно позависать с друзьями в сети. Journey, Dark Souls, Hollow Knight, Sea of Thieves, Pineview Drive, TES Skyrim. Твич стример. Катаюсь на велосипеде и коньках. Занимаюсь спортом, чтобы держать себя в порядке. Музыка всегда со мной в стареньком айподе. В прошлом злой металюга, сейчас скорее меломан, могу слушать практически всё, кроме русской попсятины и рэпа. В прошлом играл на ударных, да и сейчас могу за компанию. Книги. Терри Пратчетт, Стругацкие, Поттериана. Люблю кино и сериалы, аниме. К русскому кинематографу отношусь с большой настороженностью, есть самородки, но стоит расслабиться и тебя накормят Кахой.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

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