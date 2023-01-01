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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Max86
О себе
Ищу компанию для походов на концерты, в кино и театр.Из музыки предпочитаю метал,индастриал и фолк.Увлекаюсь игрой на гитаре и созданием музыки.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🐈 Домашние животные
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