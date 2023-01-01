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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Max86

фото пользователя Max86

О себе

Ищу компанию для походов на концерты, в кино и театр.Из музыки предпочитаю метал,индастриал и фолк.Увлекаюсь игрой на гитаре и созданием музыки.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить на концерт группы Сколот.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LAPA

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить в кино в Балканию Нова

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Randaymo

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Саблино или по Питеру.

Откликнулся 1 участник

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