Санкт-Петербург

Профиль пользователя Max86

О себе Ищу компанию для походов на концерты, в кино и театр.Из музыки предпочитаю метал,индастриал и фолк.Увлекаюсь игрой на гитаре и созданием музыки.

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