Москва
Профиль пользователя Max0621kuba
О себе
Если тебе интересны особенности личности человека, его бессознательное и глубинные феномены - добро пожаловать - у меня диплом психолога
Если любишь готовить или вкусно покушать - чудно- я работаю поваром.
Уверен общие интересы у нас найдутся
Мне нравится долгий сон без будильника, вкусная еда выражающая чувства, крафтовое пиво с неповторимыми сочетаниями и ярким букетом
Прогулки в центре города на оживленных улицах и прогулки до рассвета на окраинах города
Запах свежего асфальта и скошенной травы
Напариться в бане до состояния отварного рака
Секундное Ощущение полета в прыжке
Оркестровые саундтреки из фильмов(особенно с органом)
Конечно же котейки - все их семейство
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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