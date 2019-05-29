Москва
Профиль пользователя Max0621kuba

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О себе

Если тебе интересны особенности личности человека, его бессознательное и глубинные феномены - добро пожаловать - у меня диплом психолога
Если любишь готовить или вкусно покушать - чудно- я работаю поваром.
Уверен общие интересы у нас найдутся

Мне нравится долгий сон без будильника, вкусная еда выражающая чувства, крафтовое пиво с неповторимыми сочетаниями и ярким букетом
Прогулки в центре города на оживленных улицах и прогулки до рассвета на окраинах города
Запах свежего асфальта и скошенной травы
Напариться в бане до состояния отварного рака
Секундное Ощущение полета в прыжке
Оркестровые саундтреки из фильмов(особенно с органом)
Конечно же котейки - все их семейство

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Почему бы нам не выпить кофе в прикуску с синабоном?

Москва → пообщаться

Поговорить о высоком или покидать друг другу мемы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

Го гулять и показывать любимые локации города

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