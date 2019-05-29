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Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Москва → прогуляться, перекусить Почему бы нам не выпить кофе в прикуску с синабоном?

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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