Москва
Профиль пользователя Mavdy
О себе
Ищу друзей в первую очередь, а то чувствую себя одиноко в этом большом городе.
Люблю ходить на разного рода развлекательные мероприятия по типу стендапов, квизов
Так же люблю кино, пешие прогулки и неожиданные поездки :)
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Пойти выпить
Сходить на ферму альпак
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
В кино, кафе, музей, прогулка.
Сходить в кино или театр.
С подругой ищем компанию
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