Москва
Профиль пользователя Matthew
О себе
Привет!
📀 Учусь играть на синтезаторе, считаю себя меломаном (отдаю предпочтение поп-музыке) и очень-очень сильно хочу начать занятия вокалом
📽 Нравится тема медиа-контента. Сейчас работаю корреспондентом, но вообще мечтаю о запуске собственного подкаста или теле-шоу
🔮 С недавнего времени увлёкся Таро и прочими эзотерическими штуками. Не фанатик и не воспринимаю это на 100% всерьёз, поэтому не бойся, что я тебя в это затащу)) А если тебя тоже интересует подобное, то с радостью об этом пообщаюсь!
🧖🏼♂️ Стараюсь правильно питаться и вести зож, не пью и не курю, но при этом не запрещаю себе иногда побаловаться «вредной» едой и немного сбить себе режим :)
Профиль обновлён 4 мая 2023 г.
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