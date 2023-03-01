Привет! 📀 Учусь играть на синтезаторе, считаю себя меломаном (отдаю предпочтение поп-музыке) и очень-очень сильно хочу начать занятия вокалом 📽 Нравится тема медиа-контента. Сейчас работаю корреспондентом, но вообще мечтаю о запуске собственного подкаста или теле-шоу 🔮 С недавнего времени увлёкся Таро и прочими эзотерическими штуками. Не фанатик и не воспринимаю это на 100% всерьёз, поэтому не бойся, что я тебя в это затащу)) А если тебя тоже интересует подобное, то с радостью об этом пообщаюсь! 🧖🏼‍♂️ Стараюсь правильно питаться и вести зож, не пью и не курю, но при этом не запрещаю себе иногда побаловаться «вредной» едой и немного сбить себе режим :)

Профиль обновлён 4 мая 2023 г.

Москва → прогуляться, перекусить Зайди в моё описание и посмотри, мэтч у нас или нет :)

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