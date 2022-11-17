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Москва
Привет! Меня зовут Наташа, мне 23.
Москва
Профиль пользователя Matresha
О себе
Привет! Меня зовут Наташа, мне 23.
Я здесь ищу подругу или женское комьюнити.
Я люблю спорт, занимаюсь в зале, хожу на стретчинг. Нравится проводить время в уютных кафе или ресторанах, иногда напротив сходить в бар. Прогулки в теплую погоду приветствуется:)
Будет здорово, если ты легкая на подъём))💕💅🍓💃
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
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