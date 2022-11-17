⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Matresha

фото пользователя Matresha

О себе

Привет! Меня зовут Наташа, мне 23.
Я здесь ищу подругу или женское комьюнити.
Я люблю спорт, занимаюсь в зале, хожу на стретчинг. Нравится проводить время в уютных кафе или ресторанах, иногда напротив сходить в бар. Прогулки в теплую погоду приветствуется:)
Будет здорово, если ты легкая на подъём))💕💅🍓💃

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулись 32 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Pro100Ivan
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя Waiflound

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам