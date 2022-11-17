О себе

Привет! Меня зовут Наташа, мне 23.

Я здесь ищу подругу или женское комьюнити.

Я люблю спорт, занимаюсь в зале, хожу на стретчинг. Нравится проводить время в уютных кафе или ресторанах, иногда напротив сходить в бар. Прогулки в теплую погоду приветствуется:)

Будет здорово, если ты легкая на подъём))💕💅🍓💃