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Москва
Профиль пользователя masyanyas

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О себе

ищу подруг для теплого общения (я мама в декрете) мне 25 лет. Кто меня видит в первый раз , удивляются , что я какая то не общительная, но когда узнают чуть лучше - то понимают , что я очень прикольная и общительная
☺️😉

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

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Ищу новые знакомства / подруг 😍

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