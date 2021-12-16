Москва
Профиль пользователя Master_Visput

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О себе

Слушаю музыку, блюз, джаз. Есть несколько виниловых пластинок и вертушка. Люблю сериалы, фантастику, видеоигры. Походы, горы. Походы в горы )

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏫 Учеба

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Го болтать :)

Участие в других событиях

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Fisstashka
Ульяновск → Другое

Интересует взаимовыгодный обмен мемами на постоянной основе ))

маленькое фото пользователя Dennitsa
Ставрополь → Другое

Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться 🌞

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