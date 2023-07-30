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Москва
Профиль пользователя Mashusha

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О себе

Ищу подругу для вовместного похода в зал, прогулок и конечно же общения
Занимаюсь в MangoFitness
метро: Улица Дмитриевского

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу для похода в зал и совместных прогулок

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Откликнулись 2 участника
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