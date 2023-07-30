Москва

Профиль пользователя Mashusha

О себе Ищу подругу для вовместного похода в зал, прогулок и конечно же общения

Занимаюсь в MangoFitness

метро: Улица Дмитриевского

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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