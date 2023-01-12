Интроверт, вылезающий из ракушки) Машенька, 30 годиков, 180 см (если вдруг важно). Работаю тестировщиком, люблю гулять по интересным местам, пробовать новое и необычное, в том числе из еды. Люблю животных и растения, могу увидеть красоту в самых простых вещах. Очень ценю искренность в общении, отсутствие пафоса и снобизма, здоровую (само)иронию.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🪐 Астрология / таро

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