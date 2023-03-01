Москва
Профиль пользователя Mashenka

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О себе

Живу в ВАО. Ищу активных друзей из своего округа. В свободное время катаюсь на велосипеде, посещаю места с визуальным контентом: театры, галереи, музеи и пр.; хожу в клубы настолок, стендап клубы, мафия клубы, на квизы; люблю все зрелищное, активное, интересное

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу активных друзей в ВАО

Москва → собрать компанию

Сб 3.06, дерби в Подмосковье

Москва → прогуляться, перекусить

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Ищу активных друзей из ВАО

Москва → активный отдых

Катаешь на велике? Тогда го)

Участие в других событиях

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