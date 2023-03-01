Живу в ВАО. Ищу активных друзей из своего округа. В свободное время катаюсь на велосипеде, посещаю места с визуальным контентом: театры, галереи, музеи и пр.; хожу в клубы настолок, стендап клубы, мафия клубы, на квизы; люблю все зрелищное, активное, интересное

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.