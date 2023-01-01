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Москва
Профиль пользователя Mashbreeze

фото пользователя Mashbreeze

О себе

Люблю пешие прогулки, интересные разговоры, нравятся люди с широкими интересами и знаниями в разных сферах. Ищу собеседников на французском и английском языках

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя denismos

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре Москвы

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя kos35

Москва → другое

Не хочу ничего🤷,просто отдых в выходные дни

Откликнулся 1 участник

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