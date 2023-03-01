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Москва
Профиль пользователя MashaErnest

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О себе

Работаю Дизайнером интерьеров, в свободное время занимаюсь фитнесом 😺

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры
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