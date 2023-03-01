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Москва
Москва
Профиль пользователя MashaErnest
О себе
Работаю Дизайнером интерьеров, в свободное время занимаюсь фитнесом 😺
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры
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