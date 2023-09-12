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Москва
Профиль пользователя Mary.solen

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О себе

Будет классно, если мы сможем пообщаться на многие темы: книги, искусство, маркетинг, дизайн, медицину🦷 или ты сможешь меня заинтересовать в теме, в которой я пока что мало разбираюсь

Если сможем приятно провести время, то это будет вообще отлично. Очень хочется разбавить осеннюю рутину 🦦

Я работаю в области медицины, но так же интересуюсь бьюти сферой с небольшим опытом работы) Психологией, искусством, йогой и всем неизведанным
Tg: marysolen

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу или просто приятно пообщаться 🦦🍂

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулись 22 участника

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Москва → пообщаться

Хочу найти подругу/подруг

Откликнулось 13 участников

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Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу 🧖🏻‍♀️

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Если я нашла парня в интернете, то почему не могу найти подругу ? 🫠

Откликнулось 8 участников

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Москва → пообщаться

Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

Откликнулось 8 участников

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