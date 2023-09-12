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Москва
Будет классно, если мы сможем пообщаться на многие темы: книги, искусство, маркетинг, дизайн, медицину🦷 или ты сможешь меня заинтересовать в теме, в которой я пока что мало разбираюсь
Москва
Профиль пользователя Mary.solen
О себе
Будет классно, если мы сможем пообщаться на многие темы: книги, искусство, маркетинг, дизайн, медицину🦷 или ты сможешь меня заинтересовать в теме, в которой я пока что мало разбираюсь
Если сможем приятно провести время, то это будет вообще отлично. Очень хочется разбавить осеннюю рутину 🦦
Я работаю в области медицины, но так же интересуюсь бьюти сферой с небольшим опытом работы) Психологией, искусством, йогой и всем неизведанным
Tg: marysolen
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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