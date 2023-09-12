О себе

Будет классно, если мы сможем пообщаться на многие темы: книги, искусство, маркетинг, дизайн, медицину🦷 или ты сможешь меня заинтересовать в теме, в которой я пока что мало разбираюсь



Если сможем приятно провести время, то это будет вообще отлично. Очень хочется разбавить осеннюю рутину 🦦



Я работаю в области медицины, но так же интересуюсь бьюти сферой с небольшим опытом работы) Психологией, искусством, йогой и всем неизведанным

Tg: marysolen