Москва
Профиль пользователя Maryska

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фото #2 пользователя Maryska

О себе

Нравится гулять по паркам, хотела бы сходить на йогу на улице, пока только в залах. Люблю читать детективы. Могу смотреть разные жанры фильмов, просмотрела много сериалов. Нравятсяя разговоры обо всем) Хотела бы найти подруг для длительного общения. Есть кот

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Dashul4ka
Москва → Другое

Составлю любую компанию

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Найти красивые места 😇

маленькое фото пользователя Conejito243
Москва → Другое

Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

маленькое фото пользователя Augenblick
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Создать классную тусовку!

маленькое фото пользователя Ursula
Москва → Другое

Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

маленькое фото пользователя AleksandraV
Москва → Другое

Прогуляться в центре

маленькое фото пользователя GYSIK
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для приятного общения 🫶🏻

маленькое фото пользователя Flare
Москва → Другое

Ищу подругу 24+

маленькое фото пользователя JaneLane
Москва → Другое

Прогулка в парке или посиделки в кафе

маленькое фото пользователя Sofya21
Москва → Другое

Погулять, посидеть,поужинать

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