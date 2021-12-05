Москва
Профиль пользователя Maryska
О себе
Нравится гулять по паркам, хотела бы сходить на йогу на улице, пока только в залах. Люблю читать детективы. Могу смотреть разные жанры фильмов, просмотрела много сериалов. Нравятсяя разговоры обо всем) Хотела бы найти подруг для длительного общения. Есть кот
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Составлю любую компанию
Найти красивые места 😇
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
Ищу подругу
Создать классную тусовку!
Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку
Прогуляться в центре
Найти подругу
Ищу подругу/друга для приятного общения 🫶🏻
Ищу подругу 24+
Прогулка в парке или посиделки в кафе
Погулять, посидеть,поужинать
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