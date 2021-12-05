Нравится гулять по паркам, хотела бы сходить на йогу на улице, пока только в залах. Люблю читать детективы. Могу смотреть разные жанры фильмов, просмотрела много сериалов. Нравятсяя разговоры обо всем) Хотела бы найти подруг для длительного общения. Есть кот

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

☣️ Токсичность

Москва → Другое Прогулка в парке или посиделки в кафе

Москва → Другое Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

Москва → Другое Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.