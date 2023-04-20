О себе

Люблю свою собаку, порода Корги :3

Занимаюсь изделиями из гипса, запустила свой бренд.

Работаю в сфере флористики, обожаю свою работу.

Люблю спорт, большой теннис. Хочу пойти на занятия по растяжке.

Планирую пойти на обучение по маникюру.

Иногда играю в доту/кс

Люблю смотреть фильмы (сумерки и 50 оттенков любимые 😅😅)

Я меломан