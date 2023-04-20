⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Mary.mi

фото пользователя Mary.mi

О себе

Люблю свою собаку, порода Корги :3
Занимаюсь изделиями из гипса, запустила свой бренд.
Работаю в сфере флористики, обожаю свою работу.
Люблю спорт, большой теннис. Хочу пойти на занятия по растяжке.
Планирую пойти на обучение по маникюру.
Иногда играю в доту/кс
Люблю смотреть фильмы (сумерки и 50 оттенков любимые 😅😅)
Я меломан

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я бы хотела пообщаться на разные, интересные темы :3

маленькое фото пользователя ArtArt
маленькое фото пользователя Cowperwood
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Step1
маленькое фото пользователя Tyleeenchikk
маленькое фото пользователя Marat
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя PolinaPilot

Москва → пообщаться

Расскажите как вы нашли работу по душе (посоветуйте)

Откликнулось 18 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Nata07
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя Nastyushkin
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Nekolia
маленькое фото пользователя helenele
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Alex3993
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя Evgesha123

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам