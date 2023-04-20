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Москва
Люблю свою собаку, порода Корги :3
Москва
Профиль пользователя Mary.mi
О себе
Люблю свою собаку, порода Корги :3
Занимаюсь изделиями из гипса, запустила свой бренд.
Работаю в сфере флористики, обожаю свою работу.
Люблю спорт, большой теннис. Хочу пойти на занятия по растяжке.
Планирую пойти на обучение по маникюру.
Иногда играю в доту/кс
Люблю смотреть фильмы (сумерки и 50 оттенков любимые 😅😅)
Я меломан
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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