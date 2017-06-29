Я меломан, слушаю то что придется по душе, будь то попса 80х или тяжёлый скандинавский металл. Люблю прогулки по городу, приятное общение на различные темы, хоть о котиках, хоть о мотоциклах, хоть об артхаусном кино. Есть дочь в возрасте одного года, поэтому хотелось бы найти подруг с детьми либо тех, кого не будет напрягать, то что я выхожу гулять с коляской. Так же не против общения с семьями за какой нибудь настолкой дома или в парке погулять компанией. Иногда можно выезжать за город в какие нибудь походы без детей(при условии, что их уже можно с кем нибудь оставить на продолжительное время) В общем я за любое общение с хорошими и интересными людьми. P.s. по началу я могу быть не особа разговорчива и вытаскиваем а, так как мне нужно время, на то чтоб привыкнуть к собеседнику (я немножко пугливый интровертный зверёк, но жаждущий общения) P.p.s. ещё я очень хочу научиться кататься на велике, поэтому если найдется тот, кто сможет меня научить, чтоб это было как можно менее травмоопасно, то я буду безмерно этому рада.

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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