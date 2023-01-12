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Москва
Профиль пользователя MaryMari

фото пользователя MaryMari

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lexi

Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя MARIA021

Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулся 21 участник

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