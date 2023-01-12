Привет! Я неисправимая оптимистка😃 Люблю рисовать, обожаю смотреть на звёзды с вершины Тянь-Шаньского хребта и покер Хочу увидеть Аврору и прыгнуть с парашютом над 🌴 в Дубае, полетать на воздушном шаре в Каппадокии и научиться танцевать Аргентинское танго 💃🏻🕺 У меня есть 1000 и 1 история про Машу и Машину)

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

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