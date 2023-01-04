Москва
Профиль пользователя Mary.Firsova
О себе
Привет 🤗
Я одинокий фрилансер, ищу настоящего друга, родственную душу, с которой легко и хорошо!
Какая я?
❣️ Принимающая и поддерживающая, умею выслушивать, не перебивая
❣️ Обожаю дарить подарки
❣️ Организовываю интересный досуг, и всегда знаю, куда тебя пригласить
❣️ Постоянно совершенствую тело и дух, пытаюсь быть интересной, но не занудой
❣️ Люблю сплетничать хихих
Хочу видеть рядом прекрасных, увлеченных людей, которые готовы общаться каждый день, скидывать мемчики и гулять по ночной Москве 💗
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу🙃
Пора выбираться на улицу! ☀️
Классно проводить время друг с другом
Хочу найти подругу🐁
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Найти новых друзей
Ищу подруг🐣
Найти подругу 🥹
Девкиии, я за любой кипишь
Прогуляться, перекусить
Ищу подругу💝
ищу подруг💞
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
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Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
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