Москва
Профиль пользователя Mary.Firsova

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О себе

Привет 🤗
Я одинокий фрилансер, ищу настоящего друга, родственную душу, с которой легко и хорошо!

Какая я?
❣️ Принимающая и поддерживающая, умею выслушивать, не перебивая
❣️ Обожаю дарить подарки
❣️ Организовываю интересный досуг, и всегда знаю, куда тебя пригласить
❣️ Постоянно совершенствую тело и дух, пытаюсь быть интересной, но не занудой
❣️ Люблю сплетничать хихих

Хочу видеть рядом прекрасных, увлеченных людей, которые готовы общаться каждый день, скидывать мемчики и гулять по ночной Москве 💗

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги 📺 Политика 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в интересное место

Москва → прогуляться, перекусить

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу пидружку 🦋

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новых друзей 🐰

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

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Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

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Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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Ищу подруг🐣

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Москва → Другое

Найти подругу 🥹

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Девкиии, я за любой кипишь

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
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Прогуляться, перекусить

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Ищу подругу💝

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ищу подруг💞

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Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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Ищу подружку❤️‍🩹

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Проведём весело время ✌️

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Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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Покурить кальян на набережной у капота 😺

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Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

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Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

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Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

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Пропала подруга! Ищууууу

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Поговорить

маленькое фото пользователя bagrovera
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Я ищу подруг!

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Девчонки, пошлите гулять💕🥂

маленькое фото пользователя Anytochka
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Го пить кофе☕️

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Ищу подругу

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