Привет 🤗 Я одинокий фрилансер, ищу настоящего друга, родственную душу, с которой легко и хорошо! Какая я? ❣️ Принимающая и поддерживающая, умею выслушивать, не перебивая ❣️ Обожаю дарить подарки ❣️ Организовываю интересный досуг, и всегда знаю, куда тебя пригласить ❣️ Постоянно совершенствую тело и дух, пытаюсь быть интересной, но не занудой ❣️ Люблю сплетничать хихих Хочу видеть рядом прекрасных, увлеченных людей, которые готовы общаться каждый день, скидывать мемчики и гулять по ночной Москве 💗

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги 📺 Политика 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.