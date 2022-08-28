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Москва
Профиль пользователя MaryBlu

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О себе

Живу в ВАО. Ищу активных друзей из своего округа. В свободное время катаюсь на велосипеде, посещаю места с визуальным контентом: театры, галереи, музеи и пр.; хожу в клубы настолок, стендап клубы, мафия клубы, на квизы; люблю все зрелищное, активное, интересное

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых
Катаешь на велике? Тогда го)
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу активных друзей в ВАО
Москва → другое
Ищу активных друзей из ВАО
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу активных друзей в ВАО
Москва → собрать компанию
Сб 3.06, дерби в Подмосковье

Участие в других событиях

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Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово
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Покурить кальян, пообщеться.
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Рисёрч-прогулка в ресторан
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Поиграть в бадминтон
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Кто идет плгулять:)
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Вечерний велозаезд ВАО
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Покататься на мотоцикле по вечерней Москве
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