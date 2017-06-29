Всем привет! Меня зовут Маруся Хочу найти приятных людей для веселого времяпровождения. Люблю поболтать, погулять в красивых местах, поиграть в квесты, квизы и настолки. (Или любая другая мозговая деятельность) Немного катаюсь на сноуборде. Как Слушаю преимущественно рок, нравится нойз мс. Являюсь котомамой двух прекрасных сфинксов🖤 Я достаточно творческая личность: делаю тату, рисую, пою и играю на фортепиано. В холодной и серой Москве так и не смогла найти себе компанию, тк стеснительная ☹️ А как в детстве подойти и сказать : «давай дружить» уже не катит. Буду рада вашим откликам! Надеюсь, мы быстро найдём общие темы и сделаем друг друга чуточку счастливей.

Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.

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