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Москва
Профиль пользователя Maryasha14

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фото #2 пользователя Maryasha14

О себе

Занимаюсь боксом (точнее- пытаюсь) 😅 много читаю, литература - моя любовь! Ищу новых знакомств для интересных бесед и времяпровождения .

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

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