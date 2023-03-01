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Москва
Профиль пользователя Maryam2

фото пользователя Maryam2

О себе

Слушаю weekend и тд, занимаюсь волейболом

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулся 101 участник

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

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