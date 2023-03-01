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Москва
Москва
Профиль пользователя Maryam2
О себе
Слушаю weekend и тд, занимаюсь волейболом
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
Участие в других событиях
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