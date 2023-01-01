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Москва
Профиль пользователя Mary_shine

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О себе

Всем приветики! Я Маша мне 36. Люблю изучать и практиковать психологию, эзотерику. Люблю шумные компашки, и спокойные комфортные вечера. Давай дружить🤝

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно
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