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Москва
Москва
Профиль пользователя Mary_shine
О себе
Всем приветики! Я Маша мне 36. Люблю изучать и практиковать психологию, эзотерику. Люблю шумные компашки, и спокойные комфортные вечера. Давай дружить🤝
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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